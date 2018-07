Es ist schwer zu sagen, wie Chinas aufstrebende Biotechnologie-Industrie aussehen wird, aber eine Bevölkerungszahl von rund 1,4 Milliarden deutet darauf hin, dass sie groß sein wird. Tatsächlich gibt es in China derzeit mehr Diabetiker als wütende Fußballfans in Deutschland. Selbst wenn du nicht direkt in chinesische Biotech-Aktien investierst, gibt es keinen Medikamentenhersteller auf dem Planeten, der nicht von den Veränderungen betroffen sein wird, die gerade jetzt stattfinden. Hier sind ein paar Dinge, auf die man achten sollte. 1. Es wird eine Biotech-IPO-Party in Hongkong geben Die Aktien neuer chinesischer Biotechnologie-Unternehmen sind dabei, wie Körper in einem Jackie-Chan-Film durch Hongkong zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...