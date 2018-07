Klarer kann ein Kaufvotum kaum ausfallen: In einem gestern für Profi-Investoren erschienenen Research-Report (Auszug) empfehlen die renommierten Experten von Alliance Global Partners unseren Biotech-Pick Heat Biologics (WKN: A2JB4Y) zum Kauf und vergeben ein Kursziel von 11 USD!

Top-Analyst James Molloy erwartet für Heats fortgeschrittensten Produktkandidaten HS-110 bis 2026 einen Jahresumsatz von 1,26 Milliarden USD allein in den USA! Sollten die kommenden Studiendaten die bisher positiven Zwischenresultate untermauern, erwartet Molloy in 2019 signifikante Verpartnerungsoptionen. Molloy rechnet hierbei mit vereinbarten Royalties in Höhe von 15 bis 20%. Erfahrungsgemäß fallen auch Einmal- und Meilensteinzahlungen im Rahmen von Partner-Deals im Krebs-Bereich gewaltig aus.

Angriff auf neue Höhen?

Nach der jüngsten Konsolidierungsphase kommt der Sentimentwechsel bei Heat Biologics wie gerufen. Reihenweise Kurskatalysatoren stehen in den nächsten Monaten auf der Agenda.

Gegenüber dem Business Journal bestätigte CEO Wolf unlängst "substanielles Interesse" nach den letzten Studiendaten zur Lungenkrebstherapie mit Heats Produktkandidaten HS-110. Folgende weitere Aussagen aus den letzten Wochen und Monaten lassen für das laufende Jahr Großes erwarten:

Wir sprechen mit einer Reihe klassischer Pharma-Partner, die im ...

