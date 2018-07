Die Deutsche Bank hat das Kursziel für LafargeHolcim vor Zahlen von 49,10 auf 48,80 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Xavier Marchand sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von anhaltend schwierigen Marktbedingungen für den Baustoffkonzern in den Schwellenländern. Er rechnet daher im zweiten Quartal mit einem operativen Gewinnrückgang (Ebitda auf vergleichbarer Basis) um 1,3 Prozent. Das Profil von Chancen und Risiken sei anderswo im Sektor besser./tih/ag Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-07-10/10:07

ISIN: CH0012214059