Der Bitcoin hat sich von den Jahrestiefs bei 5.762,90 Dollar losgelöst und kämpft aktuell mit einem massiven Widerstandsbündel aus mehreren Tiefpunkten sowie dem 23,6% Fibonacci-Retracement des gesamten Abwärtsimpulses von Anfang März bis Ende Juni und der 38-Tage-Linie zwischen 6.513 bis ... The post Bitcoin: Wichtige Widerstände vor der Brust appeared first on ActivTrades. ...

