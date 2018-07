Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Regierungskrise in Großbritannien spitzt sich weiter zu, berichten die Analysten der Helaba.Nachfolger des jetzt auch zurückgetretenen Außenministers Boris Johnson werde der bisherige Gesundheitsminister Hunt. Im Streit um die Brexit-Politik von Premierministerin May habe Johnson in einem Brief geschrieben, der Traum vom Brexit sterbe gerade und die Chance auf Wiedererlangung der Demokratie sei vertan. Es bleibe abzuwarten, ob sich Theresa May gegen die Hardliner in ihrer Partei durchsetzen könne. Im Herbst sollte das Abkommen über den EU-Austritt stehen, allein der Glaube fehle. ...

