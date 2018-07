Neubiberg (ots) - Die Instore Cloud Radio Lösung von MUSIC2BIZ, dem Spezialisten für gemafreie Hintergrundmusik, sorgt für eine einladende Atmosphäre, in der sich Kunden gerne aufhalten oder entspannt einkaufen.



Einzelhändler und Dienstleister sparen mit dieser Radio-Lösung erhebliche Kosten: Vielen mittelständischen Einzelhändlern und Dienstleistern stehen bei der Auswahl der passenden Musik häufig hohe Gema-Gebühren im Weg, doch mit der Instore Radio Cloud Lösung von MUSIC2BIZ können Musikstücke kostengünstig und gemafrei abgespielt werden. Das macht sie besonders attraktiv für individuelle, inhabergeführte oder regional aufgestellte Filialnetzwerke. Der Filialradio-Service bietet zahlreiche, abwechslungsreiche Playlists für viele Branchen von Chill Out, Easy Listening bis Klassik. Darüber hinaus können Unternehmen über ein Playlisten-Tool eigene Musik-Portfolios zusammenstellen und so ein individuelles Sound Branding betreiben. In die Radio-Programme können zusätzlich minutengenau eigene Werbespots und Info-Services wie Wetterberichte oder Nachrichten integriert werden.



Kostenloser Streaming Audio Software Player



Das einfach zu installierende und zu bedienende System basiert auf einer Internet-Radio-Technologie, die sich in beliebig vielen Geschäftsräumen flexibel einsetzen lässt. Die MUSIK2BIZ-Musik-Programme werden über einen kostenlosen Software-Player gesteuert und abgespielt, der für alle gängigen Betriebssysteme herunter geladen werden kann. Die Streaming-Software von MUSIC2BIZ ist zudem äußerst zuverlässig und garantiert eine permanente Verfügbarkeit der Musik - auch im Offline-Modus, sollte die Internetverbindung einmal ausfallen. Für den Fall einer Internetstörung greift das System auf eine zweistündige Musik-Abspiel-Reserve zurück.



Die MUSIC2BIZ-Radio-Services lassen sich über alle handelsübliche Beschallungssysteme ohne besondere Anpassungen abspielen. Es genügen ein einfacher Internet-PC, eine normale Stereo-Anlage und der kostenlose Software-Player von MUSIC2BIZ, der über einen Abonnenten Zugangscode aktiviert wird. Derzeit entwickelt MUSIC2BIZ zudem mobile Player-Versionen für IOS und Android, die in Kürze angeboten werden und die Bedienung für Unternehmen und die Verantwortlichen in den Filialen noch komfortabler machen.



Der Instore Radio-Service von MUSIC2BIZ kann 30 Tage lang kostenfrei getestet werden https://instore-cloud-radio.com/radio-plattform-fuer-filialbetriebe/.



