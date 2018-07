Das Plus überrascht nach dem verkorksten Börsendebüt von Xiaomi. Schon einen Tag nach dem Tief sieht es für den Smartphone-Hersteller ganz anders aus.

Es ist fast so, als habe die Aktie Anlauf genommen: Beim Börsendebüt am gestrigen Montag war Xiaomi noch deutlich hinter den Erwartungen von Analysten zurückgeblieben. Zum Handelsstart gab die Aktie um 2,9 Prozent nach, im Verlauf erreichte das Papier ein Tief von 16,50 Hongkong-Dollar nach einem Ausgabepreis von 17 Hongkong-Dollar. Analysten erwarteten zuvor Einnahmen in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar, am Ende erlöste Xiaomi mit 4,72 Milliarden US-Dollar nicht einmal die Hälfte des Betrags.

Einst wurde Xiaomis Börsengang als größter seit dem von Alibaba angepriesen, doch der Start stellte sich für das Unternehmen selbst, aber auch für Börsianer als Enttäuschung heraus. Nur einen Tag später ...

