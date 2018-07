BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat sich optimistisch gezeigt, dass nach dem Asylkonflikt in der Bundesregierung nun eine weiterführende europäische Lösung gefunden wird. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter rechnet hingegen damit, dass der Streit in der Regierung auch nach der Vorstellung des "Masterplans Migration" durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) weitergeht.

Seehofer will seinen 63 Punkte umfassenden Plan am Vormittag in Berlin offiziell vorstellen, mit dem die Migration gesteuert und begrenzt werden soll. Aus dem bisher unveröffentlichten Plan war um den Punkt der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze eine Regierungskrise entbrannt.

Aus Sicht von Kauder ist der Streit in der Union beendet. "Der Masterplan ist jetzt abgestimmt. ... Ich bin jetzt ganz zuversichtlich, dass nach diesem doch gewaltigen Streit, der uns wochenlang beschäftigt hat, wir jetzt zu einer Lösung kommen, die vielleicht ohne diese ganze Diskussion in Europa gar nicht möglich gewesen wäre", sagte Kauder im ARD-"Morgenmagazin".

Kauder betonte aber, die Auseinandersetzung habe die eigenen Reihen in der Union belastet. "Ein solcher Streit ist nie gut", sagte er. "Ich hätte mir gewünscht, er wäre nicht gekommen." Allerdings sei Europa "in Bewegung" gekommen. "Daraus kann nun tatsächlich ein Asylmanagement werden, das die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt." Kauder zeigte sich auch "zuversichtlich" für eine bilaterale Einigung mit Italien, "weil die Italiener ganz genau wissen, wenn sie nicht mitmachen, hat das doch erhebliche Konsequenzen für sie selber". Übrige Rücknahmeabkommen sah er überwiegend unter Dach und Fach. "Die Sache mit Griechenland ist weitgehend geklärt, mit Spanien auch."

Hofreiter sagte dem Nachrichtensender n-tv, er könne sich nicht vorstellen, "dass damit Ruhe ist". Es sei "kein Masterplan, sondern im besten Fall ein Chaosplan". Geplant seien nur eine Abschottung und ein Ignorieren der Probleme.

"Die Dinge, die wirklich wichtig sind, werden ja nicht angegangen in dem Bereich." So werde nicht wirklich etwas zur Bekämpfung der Fluchtursachen getan, und es werde nichts gegen das Sterben im Mittelmeer unternommen. Auch werde das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht ausreichend funktionsfähig gemacht, und bei der Integration habe sich Seehofer "komplett ausgeklinkt" und noch nicht einmal am Integrationsgipfel teilgenommen, beklagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende.

July 10, 2018

