Der USD/CAD wird die 2. Sitzung in Folge positiv gehandelt und so notiert er aktuell am neuen Tageshoch über 1,3100. Die Investoren haben die schwächeren US Lohndaten von Freitag hinter sich gelassen und der Anstieg der US-Dollar Nachfrage hilft dabei die Unterstützung vom 1,3066 4-Wochentief voranzutreiben. Die gute Stimmung an den Rohölmärkten scheint ...

