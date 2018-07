Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa treten am Dienstag im frühen Handel auf der Stelle. Die Sommerflaute ist nun an der Börse angekommen, die Nachrichtenlage dünnt zusehends aus. Die Hoffnung auf eine starke Berichtssaison lässt aber die Sorgen um den schwelenden Handelskonflikt zumindest derzeit in den Hintergrund treten. Der DAX notiert mit 12.533 Punkte knapp im Minus, auch der Euro-Stoxx-50 handelt mit 3.458 Punkten etwas leichter.

Der Terminkalender ist weitgehend leer und relevante Unternehmsnachrichten gibt es nach wie vor kaum. Die gegen 11.00 Uhr anstehenden ZEW-Konjunkturerwartungen dürften sich im Juli weiter verschlechtert haben. Im Konsens wird mit einem Rückgang auf minus 19 Punkte von zuvor minus 16,1 gerechnet. Die zunehmenden Drohungen aus Washington mit weiteren Strafzöllen auf europäische Produkte - insbesondere Autos - dürften nach Einschätzung der Commerzbank bei manchen der befragten Analysten auf die Stimmung gedrückt haben. Der europäische Sektorindex notiert 0,2 Prozent im Minus. Fiat Chrysler fahren mit einem Plus von 1,1 Prozent dem Sektor davon, nachdem die Analysten der UBS die Aktie zum Kauf empfohlen haben sollen.

Bieterwettstreit um Sky könnte weitergehen

Für die Sky-Aktie geht es zunächst um 1,5 Prozent nach oben. Hintergrund ist ein Artikel in der Financial Times, in dem es heißt, dass 21st Century Fox ein neues Gebot für Sky vorbereite. Dieses soll über dem Gebot von Comcast liegen, die 12,50 Pfund je Sky-Aktie geboten hat. Ein neues Fox-Gebot käme allerdings nicht ganz unerwartet. Die Sky-Aktie ist am Montag mit 14,69 Pfund aus dem Handel gegangen. Einige Anleger setzen seit geraumer Zeit auf einen Bieterwettstreit zwischen Comcast und 21st Century Fox für Sky. 21st Century Fox hat dieselben Großaktionäre wie News Corp, der Muttergesellschaft vom Wall Street Journal und Dow Jones und damit dieser Nachrichtenagentur.

An der Börse in London ziehen die Aktionäre von ICAP die Reißleine, die Aktie des Wertpapier-Brokers bricht um 30 Prozent auf 303 Pence ein. Das Unternehmen hat mit den Auswirkungen des erwarteten Brexit zu kämpfen. Regulierungs-, Rechts- und IT-Sicherheits-Kosten werden nach Aussage des Unternehmens den Gewinn mit 10 Millionen Pfund belasten. Zudem wird Chief Executive John Phizackerley mit sofortiger Wirkung das Unternehmen verlassen.

Nordex legen im TecDAX um 5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag erhalten hat. Für Enel Green Power errichtet das Unternehmen den brasilianischen Windpark "Lagoa dos Ventos" mit einer Leistung von etwa 595 Megawatt (MW). Bei dem Projekt kommen 191 Turbinen der Baureihe AW125 zum Einsatz. Es handelt sich laut Nordex um den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte.

Ansonsten bewegen die Analysten die Kurse. So legen Wacker Chemie um 3 Prozent zu, nachdem die Societe Generale den Wert zum Kauf empfohlen haben soll. Die Deutsche Bank ist positiv für Hugo Boss (plus 1,7 Prozent), das Votum lautet Buy nach Hold. Bei Schaeffler waren zudem UBS aktiv und haben die Aktie um eine Stufe auf Neutral hochgestuft, für die Aktie geht es um 2,3 Prozent nach oben.

