Chinas Zölle auf US-Sojabohnen, Fleisch und Fahrzeuge bekommen die Unternehmen bereits zu spüren. Frühere Konflikte lassen erahnen: Das könnte erst der Anfang sein.

Drei Container kommen noch durch, ab dem vierten ist Schluss: Gerade als mit Suzhou Huadong Foods einer der größten Fleischimporteure des Landes eine Lieferung aus Kalifornien über die Zollabfertigung in Shanghai abwickelte, griffen Chinas Vergeltungszöllen auf US-Waren. So stapeln sich bei Suzhou Huadong Foods Berge unerschwinglich gewordener amerikanischer Steaks.

Denn die neue Abgabe verteuerte schlagartig jede der übrigen sechs Dutzend Kisten mit tiefgekühlten Produkten, darunter Prime Rib und Schweinelende, um bis zu 500.000 Yuan (64.000 Euro), berichtet Gong Peng, der Geschäftsführer des Importeurs.

"Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Kosten tragen", sagt Gong in einem Interview mit Bloomberg. "Wir werden unsere Fleischkäufe von amerikanischen Viehzüchtern dramatisch verringern."

Die USA verhängten am 6. Juli Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Volumen von 34 Milliarden US-Dollar und lösten damit aus, was China den "größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte" nennt. Peking reagierte umgehend mit Zöllen auf US-Sojabohnen, Fleisch und Fahrzeuge. Suzhou Huadong beliefert Supermärkte wie Sam's Club von Walmart in China und ist nur eines der frühen Opfer. Autobauer, Whiskey-Hersteller und Unternehmen entlang der komplexen globalen Lieferkette, die moderne Fertigungsprozesse definiert, müssen nun die Rechnung aufmachen und haben mit höheren Kosten und schmerzhaften Folgen früherer Geschäftsentscheidungen zu kämpfen.

Die Fähigkeit der von Zöllen getroffenen Unternehmen, den Konflikt zu überstehen, kann teilweise davon abhängen, wie viele Vorräte sie importiert hatten, bevor die höheren Abgaben erhoben wurden. Aber sobald diese abgebaut sind, müssen sie die Zölle übernehmen oder an die Kunden weitergeben.

Beispiel Ford und Tesla Beide Autohersteller hatten erst vor wenigen Wochen Preissenkungen in China angekündigt, nachdem China die Zölle auf alle ausländischen Fahrzeugimporte auf 15 Prozent gesenkt hatte. Ab dem 6. Juli werden dieselben Modelle - wenn sie in den USA hergestellt werden - einer Abgabe von 40 Prozent unterworfen. Und dies betrifft nicht nur US-Hersteller. Auch BMW und Daimler entstehen höhere Kosten, weil sie Luxusmodelle von ihren US-Werken nach China liefern.

BMW arbeitet an Preiserhöhungen

BMW China erklärte, man werde die höheren Abgaben nicht vollständig absorbieren können und berechne derzeit die notwendigen Preiserhöhungen. Daimler hat auf eine E-Mail-Anfrage mit der Bitte um eine Stellungnahme nicht geantwortet.

Präsident Donald Trump hat schon Zölle auf weitere 16 Milliarden US-Dollar an chinesischen Gütern ins Auge gefasst, und er sagte letzte Woche, das endgültige Warenvolumen könnte 500 Milliarden Dollar übersteigen.

Trumps Vorgehensweise bedeute nur, dass mehr US-Unternehmen zu den Verlierern ...

