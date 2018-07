Investoren in der Türkei verschreckt die Tatsache, dass der marktfreundliche Ex-Vize-Ministerpräsident Mehmet Simsek nicht mehr der Regierung angehören wird. Das belastet die Landeswährung.

Die Zusammensetzung des neuen Kabinetts in der Türkei hat die Landeswährung am Dienstag belastet. In der Nacht war der Dollar um bis zu 0,4 Prozent auf 4,7506 türkische Lira gestiegen. Am Morgen erholte sich die Landeswährung jedoch etwas und notierte bei 4,6980 Lira. Der ...

