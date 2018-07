Von Nathan Allen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer BMW arbeitet mit der chinesischen Baidu Inc zusammen, um Technologien für das autonome Fahren in China zu entwickeln. Teil der nun geschlossenen Vereinbarung ist auch, dass die Deutschen einen Sitz im Verwaltungsrat der Baidu-Plattform Apollo für das fahrerlose Fahren erhalten.

Seit dem Start im Juli 2017 hat Baidu mehr als 100 Technologieunternehmen und Autobauer für eine Teilnahme an der Plattform gewinnen können, darunter Ford, Daimler und Intel. Die Partnerschaft mit BMW ist eine der vielen Vereinbarungen, die im Zuge des Besuchs von Premierminister Li Keqiang in Deutschland geschlossen wurden. Starke Verbindungen zwischen Autoherstellern und Technologieführern seien der Schlüssel zum Erfolg beim Marathon in Richtung selbstfahrender Autos, sagte BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich.

July 10, 2018

