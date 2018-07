Maxhütte-Haidhof (ots) -



Als Sicherheitspartner des Verkehrsministeriums setzt Netto Marken-Discount auf Abbiegeassistenten für LKW. Das Ziel: Die Komplettausrüstung des Netto-Eigenfuhrparks (ca. 500 LKW) bis spätestens 2019 mit dem wichtigen Sicherheitssystem. Alle 150 seit 2017 neu angeschafften LKW sind bereits mit der Technik ausgestattet.



So funktioniert der Abbiegeassistent: Im Radkasten des LKW sind zwei Ultraschallsensoren verbaut. Wenn ein Hindernis in den rechten Bereich des LKW beim Rechtsabbiegen kommt, ertönt ein lauter Pfeifton. Eine installierte Kamera und ein Bildschirm im Fahrerhaus ermöglichen zudem eine bessere Übersicht über den "toten Winkel".



Die LKW-Flotte von Netto Marken-Discount zählt zu einem der größten LKW-Fuhrparks Deutschlands.



