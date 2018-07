In den USA erzählt man sich gerne, dass man geradezu in Schieferöl schwimmt. Man erschließt mittlerweile Ölquellen, von denen man einst dachte, dass sie nicht zur Förderung taugen, und holt Milliarden Barrel aus dem Boden. Die Menge an Öl, die man in den USA täglich aus dem Boden holt, hat zweifellos die Verhältnisse auf dem Weltmarkt verändert. Dieses ganze Schieferöl vertuscht jedoch die Probleme, mit denen die Ölindustrie in den nächsten Jahren konfrontiert sein wird: der schiere Mangel an Investitionen und der Mangel an neuen Ölfunden in den letzten 50 Jahren. Schauen wir uns dieses Thema doch einmal an und ...

