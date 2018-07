Offenburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nachricht und Foto sind bei Quellenangabe "Freizeit Revue" und Fotocredits "Barbara Volker" frei zur Veröffentlichung.



Vorabmeldung "Freizeit Revue" 29/2018 mit Erstveröffentlichungstag am 11.7.2018



Mit Beziehungen hatte er bislang wenig Glück. Bis Joseph Hannesschläger (56) seine Bettina (40) traf. Jetzt die überraschende Heirat. Die Zeitschrift Freizeit Revue war exklusiv dabei, als der beliebte TV-Polizist seinem "Schnuckelchen" auf dem Münchner Standesamt in der Mandelstraße die ewige Treue schwor und sich selbst: "Die lass ich nie wieder los." Auf der anschließenden Feier im kleinen Kreis überraschte der leidenschaftliche Musiker seine Ehefrau mit einem selbstgeschriebenen Liebeslied. Auch im Interview schwärmt der stolze Bräutigam: "Ich liebe ihre Herzlichkeit, ihren Humor, ihre Schönheit."



OTS: FREIZEIT REVUE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131323 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131323.rss2



Pressekontakt: Verena Bücher Hubert Burda Media Corporate Communications +49 (0)781/84-3243 Verena.buecher@burda.com