Übernahme: BodenWert Immobilien AG wird Teil des Kalo Holding-Konzerns DGAP-News: BodenWert Immobilien AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Übernahme: BodenWert Immobilien AG wird Teil des Kalo Holding-Konzerns 10.07.2018 / 11:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Kalo Holding GmbH ("Kalo"), mit Sitz in Planegg bei München, übernimmt 60 Prozent der Anteile an der BodenWert Immobilien AG ("BWI"). Die BWI wird in den Kalo Holding-Konzern integriert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. BodenWert Immobilien: Erfahrung bei Immobilienfinanzierungen Die langjährige Erfahrung und das Knowhow der BodenWert Immobilien AG im Bereich der Immobilien- und Unternehmensfinanzierung sollen das weitere Wachstum der gesamten Kalo Holding-Gruppe unterstützen. Geplant ist insbesondere die Begebung von besicherten Anleihen ( https://bodenwert-immobilien.de/hypo-festzins/). Gewinnsteigerung durch Synergieeffekte Jens Moos, Vorstand der BodenWert Immobilien AG: "Die BodenWert Immobilien AG profitiert vom sehr guten Marktzugang und Dealflow der Kalo. Mit der Integration in einen profitablen und breit aufgestellten Immobilien-Konzern können wir zukünftig noch schneller wachsen und unseren Gewinn durch Synergieeffekte u.a. bei der Akquisition von Immobilien und der Verwaltung signifikant steigern." Weitere Informationen finden Sie unter https://bodenwert-immobilien.de/uebernahme-bodenwert-immobilien-ag-wird-teil-des-kalo-holding-konzerns/ Pressekontakt Sascha Kern BodenWert Immobilien AG, Kaiserstraße 28, 80801 München Telefon 089-38153825-0 E-Mail: s.kern@bodenwert-immobilien.de Internet: https://bodenwert-immobilien.de/ Über BodenWert Immobilien AG Die BodenWert Immobilien AG, München, wurde Ende 2013 gegründet und ist auf die Geschäftsbereiche Bestand, Entwicklung und Bauträgertätigkeit fokussiert. Die Bilanzsumme der BWI lag per 31. Dezember 2017 bei 3,3 Millionen Euro. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 finanzierte die BWI ihren Geschäftsbetrieb und ihre Immobilienprojekte unter anderem durch die Begebung von Nachrangdarlehen und Anleihen (u.a. HYPO FESTZINS) mit einem Gesamtvolumen von über 7 Millionen Euro, das vor allem von Privatanlegern gezeichnet wurde. Über Kalo Holding-Gruppe Die Kalo Holding-Gruppe ist ein auf Bestand und Entwicklung ausgerichteter Immobilien-Konzern mit einer Bilanzsumme von 28,5 Millionen Euro (per 31.12.2017). Kalo erzielte im Jahr 2017 einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Die Kalo Holding-Gruppe strebt pro Jahr einen mindestens zweistelligen Portfoliozuwachs im Millionen Euro-Bereich an. 10.07.2018

