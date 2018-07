Dies ist ein Finanzkrimi, wie er im Buch steht. Schweizer Ermittler fanden heraus, dass bis zu 7 Milliarden US-Dollar durch den malaysischen Staatsfonds 1MDB veruntreut wurden, so der Schweizer Generalstaatsanwalt Michael Lauber. In den Fall von 1MDB kommt Bewegung. Gestern hat sich ein ehemaliger Bankier von Goldman Sachs in einem Gesprächen mit US-Staatsanwälten für potenziell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...