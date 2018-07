Wien (www.anleihencheck.de) - Das Britische Pfund reagierte gestern zunächst kaum auf die Nachricht des Rücktritts von Brexit-Minister David Davis, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit dem Bekanntwerden des Rücktritts von Außenminister Boris Johnson am Nachmittag habe dann aber eine Talfahrt eingesetzt. Zwischenzeitlich habe das Pfund zum Euro 0,9% abgewertet, zum US-Dollar sogar 1,1%. Die Reaktion der britischen Währung möge kontraintuitiv ausfallen, gelte doch Boris Johnson als einer der größten Verfechter eines "harten" Brexit. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen habe mit dem von Premier Theresa May angekündigten Plan einer gemeinsamen Freihandelszone mit der EU aber drastisch abgenommen. Das spreche eigentlich für das Pfund. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...