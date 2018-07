Frankfurt (www.fondscheck.de) - Aviva Investors, die global tätige Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc, stärkt durch die Neueinstellung von neun Aktienexperten seine Teams in den Bereichen UK-Aktien, globale Aktien sowie globale Schwellenländeraktien, so Aviva Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...