Brexit-Entwicklungen drückten Pfund auf niedrigsten Stand des Tages Britischer Außenminister Boris Johnson folgt David Davis GBPUSD nach Abpraller am 23,6% Fibo-R. wieder unter 1,33

Der Rücktritt eines weiteren wichtigen Politikers übte Druck auf das Pfund aus und leitete während der gestrigen Handelstages eine schnelle Abwärtsbewegung ein. Der britische Außenminister Boris Johnson ist in die Fußstapfen des Brexit-Ministers David Davis getreten und hat sein Amt ebenfalls niedergelegt, was Premierministerin May vor eine weitere Herausforderung stellt.

Das GBP hat nach dem Rücktritt von Boris Johnson seine früheren Gewinne wieder abgeben müssen. Quelle: xStation 5 Der Zeitpunkt der Ankündigungen ist besonders interessant, da es bereits am vergangenen Freitag Berichte gab, ...

