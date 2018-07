Fundamental: Seit Freitag ist auch US-Baumwolle vom Handelsstreit zwischen den USA und China mit einem 25-Prozent-Zoll betroffen. Bei Baumwolle, produziert in 17 US-Bundesstaaten, vor allem in Texas, gefolgt von Georgia und Mississippi, stehen sich die USA als größter Exporteur und China als größter Importeur gegenüber. In den USA wird drei- bis viermal mehr Baumwolle produziert als verbraucht. Die Produkte aus China gehen später zurück in die USA und könnten sich durch den Zoll für den Verbraucher verteuern.

Technisch: Der Baumwollpreis setzte in den vorherigen Tagen seine Erholung fort, die einsetzte, nachdem er vom Hoch um 96 US-Cents von Anfang Juni schnell nach unten zur aktuell um 84 US-Cents steigenden Gerade tendiert war. Nach der deutlichen Reaktion nach dem höchsten Stand seit fast sechs Jahren fand er dort eine Unterstützung. Nachdem die Notierungen dort ...

