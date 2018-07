FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS COMPUTACENTER TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 1100 (1080)P - BARCLAYS CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 575 (806) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CHEMRING GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 266 (205)P - DEUTSCHE BANK CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 236 (245) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RBS PRICE TARGET TO 312 (317) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 720 (725) PENCE - 'HOLD' - HSBC INITIATES TED BAKER WITH 'BUY' - TARGET 2900 PENCE - HSBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS RENTOKIL INITIAL TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 450 (425) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 18 (24) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1550 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - MERRILL LYNCH RESUMES CONVATEC WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 184 PENCE - MERRILL LYNCH RESUMES SMITH & NEPHEW WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1487 PENCE



