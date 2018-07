Zürich - Das Schweizer Legal Tech Start-up Legartis bietet eine auf künstlicher Intelligenz basierende Software für die Erfassung und den Abgleich von grossen Mengen juristischer Dokumente und Daten. Mit seinem «Lifecycle Contract Intelligence Tool» ermöglicht Legartis eine effizientere Gestaltung der Arbeit von Anwälten, Unternehmensjuristen oder anderen Fachexperten, die grössere Dokumentenbestände durchsuchen, auswerten oder bearbeiten müssen. Die Software analysiert automatisiert Rechtsdokumente, wie Verträge, Gesetzestexte oder Due Diligence Dokumente deutlich schneller, als dies bisher möglich war. Durch seine Mehrsprachigkeit und einen besonders hohen Sicherheitsstandard bietet Legartis gerade für Grossunternehmen deutliche Effizienzgewinne. In der ersten Finanzierungsrunde hat das Start-up eine Million Schweizer Franken von Investoren erhalten.

Um Vertragsprüfungen, Due Diligence oder andere Analysen von Rechtsdokumenten zu erleichtern, entwickelte Legartis das sogenannte «Lifecycle Contract Intelligence Tool». Die Software analysiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Originaltext von Rechtsdokumenten. Dabei nutzt Legartis die neuesten Erkenntnisse aus Machine Learning, Natural Language Processing (NLP) und künstlicher Intelligenz (KI). Die Software-as-a-Service-Lösung ist in der Lage, problematische und unübliche Formulierungen sowie fehlende Klauseln zu identifizieren und aufzuzeigen. So erleichtert sie nachhaltig und verlässlich den unmittelbaren Zugang zu gesuchten Informationen in Rechtsdokumenten. Legartis ermöglicht seinen Nutzern eine benutzerfreundliche fortlaufend aktualisierte und hocheffiziente Verwaltung und Bearbeitung auch grosser Mengen von Dokumenten und Informationen.

Damit richtet es sich insbesondere an Rechtsabteilungen, die eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...