BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat in sein Konzept zur Flüchtlingspolitik nicht die Maßnahmen einbezogen, auf die sich CDU, CSU und SPD vergangene Woche verständigt haben.

"Das ist der Masterplan des Bundesinnenministers", sagte Seehofer bei der Vorstellung des "Masterplans Migration" in Berlin. Es sei "kein Koalitionsplan". In dem Plan ist weiterhin von den von der SPD abgelehnten "Transitzentren" die Rede. "Was hier steht, ist meine Position", erklärte Seehofer und betonte, der Plan sei am 4. Juli abgeschlossen worden. "Alles, was seitdem geschehen ist oder noch geschehen wird, findet nicht Eingang in diesen Plan."

Im Koalitionsausschuss am 5. Juli hatten CDU, CSU und SPD vereinbart, dass die Bundespolizei "für das Transitverfahren ihre bestehenden Einrichtungen in unmittelbarer Grenznähe" nutzen soll und den Begriff "Transitzentren" gestrichen. "Der Koalitionsbeschluss vom 5.7. ist naturgemäß jetzt im 4.7. nicht enthalten", sagte der CSU-Vorsitzende dazu. Er wollte dies jedoch auf Nachfrage nicht als "Provokation" gewertet wissen.

Seehofer betonte zudem, es könne zwar "überhaupt keinen Zweifel geben, dass europäische Lösungen immer zu bevorzugen sind". Dies bedeute aber nicht, dass nationale Maßnahmen entbehrlich seien. "Je weniger Europa leisten kann, desto mehr gewinnen nationale Maßnahmen an Bedeutung."

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hatte sich am Morgen optimistisch gezeigt, dass nach dem Asylkonflikt in der Bundesregierung nun eine weiterführende europäische Lösung gefunden wird. "Der Masterplan ist jetzt abgestimmt", sagte Kauder im ARD-"Morgenmagazin". Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter rechnete hingegen damit, dass der Streit in der Regierung auch nach der Vorstellung des Maßnahmenplans weitergeht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit Ruhe ist", sagte er dem Nachrichtensender n-tv.

Seehofer will mit seinem 63 Punkte umfassenden Plan die Migration steuern und begrenzen. Aus dem noch unveröffentlichten Plan war um den Punkt der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze in den vergangenen Wochen eine Regierungskrise entbrannt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2018 05:07 ET (09:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.