Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei Zusagen zu internationalen Abkommen wie dem NATO Zwei-Prozent-Ziel haben nationale Regierungen ein Glaubwürdigkeitsproblem, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Nationale Regierungen können kaum Zusagen für die Politiken ihres Landes in der Zukunft machen, weil sie selbst alsbald abgewählt werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...