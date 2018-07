Genf (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100065165 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065165 -



Die Gruppe Eric Sturdza SA baut ihre Dienstleistungen im Bereich

der unabhängigen Vermögensverwaltung und des Family Office aus, indem

sie den erfahrenen Sektorspezialisten Lagane Family Office SA mit dem

unabhängigen Vermögensverwalter Coges Corraterie Gestion SA

fusioniert. Ziel der Fusion ist es, das bestehende Angebot an

Wealth-Management-Lösungen durch den Einschluss einer umfassenden

Palette an Family-Office-Dienstleistungen zu erweitern, um den

Bedürfnissen und Erwartungen der Kundschaft noch besser gerecht zu

werden.



Coges Corraterie Gestion SA wird in der Lage sein, Familien bei

der Strukturierung und Erhaltung ihres Vermögens zu unterstützen -

von der Analyse ihres gesamten Vermögensbestandes bis hin zur

Optimierung ihrer Finanzlage -, unter stetiger Berücksichtigung der

Interessen und Performance-Erwartungen der verschiedenen

Generationen. Neben dem Private Banking, dem Asset Management und dem

Wealth Management - alles Bereiche, in denen sich das Haus bereits

etabliert hat - wird das Family Office den vierten Geschäftsbereich

der Gruppe bilden.



Die Fusion der beiden Strukturen wird die langjährige Expertise

des Hauses Coges Corraterie Gestion SA, das seit 1984 im Wealth

Management tätig ist, mit der im Familienbereich gesammelten

Erfahrung von Lagane Family Office SA vereinen. Unter dem Namen Coges

Corraterie Gestion Wealth Management & Family Office wird die neue

Struktur alle zur Erfüllung der Erwartungen und Bedürfnisse ihrer

Kundschaft erforderlichen Ressourcen zusammenführen. Coges Corraterie

Gestion Wealth Management & Family Office wird dabei vollständig

unabhängig bleiben und den Kunden eine grosse Auswahl an Depotbanken

anbieten. Daneben kann das Unternehmen auf die Unterstützung durch

namhafte Experten aus der Gruppe Eric Sturdza sowie durch deren

Gruppennetzwerk an branchenführenden Partnern im Bereich des Asset

Management zählen.



Die Erfahrung einer etablierten Familiengruppe im Dienste einer

anspruchsvollen Kundschaft aus Privatpersonen und Verwaltern



Eric Sturdza, der sich seit der Gründung seiner Gruppe dafür

einsetzt, unternehmerische Führungskräfte zusammenzuführen, legt

grossen Wert auf die Unabhängigkeit seiner Teams, die er als einen

Schlüsselfaktor für den Erfolg jeglicher unternehmerischer Initiative

ansieht. Aus diesem Grund konnten die Verwalter bei Coges Corraterie

Gestion SA ihre zentralen Vermögensdienstleistungen und neuen

Angebote stets ohne äussere Beeinflussung anbieten und gleichzeitig

von der Unterstützung durch die Gruppe profitieren, einschliesslich

einer soliden Infrastruktur zur Handhabung der zunehmend

komplizierten regulatorischen Anforderungen.



Als Familiengruppe verfügt die Gruppe Eric Sturdza über die

erforderliche Perspektive und Expertise, um die spezifischen

Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen und die Kontinuität ihrer

Dienstleistungen zu garantieren. Eric Sturdza erläutert: «Diese

Fusion findet im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung unserer

Gruppe statt, die darauf abzielt, massgeschneiderte Lösungen

anzubieten, die die Erwartungen unserer Kunden erfüllen und

übertreffen, was meine Familie aus eigener Erfahrung bezeugen kann.

Mit dieser Zusammenführung bestärkt die Gruppe Eric Sturdza ihren

anlässlich der 2013 erfolgten Akquisition des Hauses Coges Corraterie

Gestion geäusserten Wunsch, dieses zu einem führenden Akteur im

Bereich der unabhängigen Vermögensverwaltung in der Schweiz zu

machen.»



Kollektive Führungsspitze mit fundierter Erfahrung



Die neue Geschäftsleitung, bestehend aus Michaela ZANELLO STURDZA,

Stéphane GIBERT und Jean-Pierre LAGANE, wird für die Umsetzung dieses

ambitionierten Projekts verantwortlich sein und verpflichten sich,

die Interessen ihrer Kunden stets in den Mittelpunkt zu stellen. Sie

berichten an den Verwaltungsrat, der sich aus dem Vorsitzenden

Nicolas KILLEN sowie aus Raphaël JAQUET, Luca MICHELI und Michaela

ZANELLO STURDZA zusammensetzt.



- Michaela ZANELLO STURDZA ist als Verwaltungsratsdelegierte für

die Erzeugung von Synergien mit der Gruppe verantwortlich und bringt

ihre Fachkompetenz und Erfahrung in der Verwaltung einer

Familiengruppe mit ein.



- Jean Pierre LAGANE, der über ein weitverzweigtes professionelles

Netzwerk verfügt, wird die Family-Office-Dienstleistungen für die

gesamte Gruppe betreuen.



- Stéphane GIBERT wird für die Leitung und die Entwicklung des

Wealth Management in der Schweiz und auf anderen Märkten zuständig

sein.



Originaltext: Banque Eric Sturdza SA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065165

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065165.rss2



Medienkontakte:

medias@banque-es.ch