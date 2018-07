IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Unternehmensupdate von Nano One

Vancouver (Kanada), 10. Juli 2018 (TSX-V: NNO, OTC: NNOMF, Frankfurt: LBMB). Dan Blondal, CEO von Nano One Materials Corp., freut sich, ein Update der Fortschritte von Nano One bereitzustellen, einschließlich einer Zusammenfassung der Weiterentwicklung der Kathodentechnologie und der Möglichkeiten mit größeren Interessensvertretern im Bereich von Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere in der Automobilbranche und bei der industriellen Energiespeicherung.

Im vergangenen Jahr haben wir unser Team, unsere Technologie und unsere Marktpräsenz erweitert, sagte Herr Blondal. In den vergangenen sechs Monaten hat Nano One etwa zehn Geheimhaltungsvereinbarungen und fünf Materialtransferabkommen mit erstklassigen Erstausrüstern der Automobilbranche und deren Lieferanten unterzeichnet und mindestens ein weiteres halbes Dutzend ist in Arbeit. Wir haben Meilensteine in den Bereichen Errichtung und Optimierung erreicht, die wir mit der kanadischen Regierung für unser Demonstrationspilotprojekt vereinbart hatten, und arbeiten nun an einer letzten Reihe von Meilensteinen hinsichtlich einer Bewertung unserer Kathodenmaterialien durch Dritte. Die Materialtests finden auf mehreren Ebenen statt, wobei das Hauptaugenmerk auf unseren innovativen kobaltfreien Hochspannungsspinell und andere neuartige Materialien gerichtet ist.

Im Juni 2017 gab Nano One eine Demonstrationspilotanlage in Auftrag, um deren Skalierbarkeit nachzuweisen, größere Volumina an Material für Materialtests durch Dritte zu ermöglichen und eine technische Plattform für weitere Optimierungen bereitzustellen. Seither wurden unterschiedliche Kathodenmaterialien auf Pilotebene erfolgreich hergestellt und bewertet, einschließlich NMC (Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid), HVS (Lithium-Mangan-Nickel-Oxid oder Hochspannungsspinell) und LFP (Lithium-Eisen-Phosphat).

Basierend auf den Pilotarbeiten wurde im letzten Quartal 2017 ein vorläufiges technisches Design für die kommerzielle Nutzung entwickelt, das es Nano One ermöglicht, sich an strategischen Lieferketten zu beteiligen. Im daraus resultierenden technischen Designpaket wird eine modulare Einheit mit einer Kapazität von 3.300 Tonnen pro Jahr beschrieben, was einem Kathodenmaterial für etwa 24.000 60-Kilowattstunden-Batterien für Elektrofahrzeuge entspricht. Dieses Design kann an individuelle Kundenanforderungen sowie in puncto Skalierung und Kathodenformulierung an den Markt angepasst werden.

Seit dem ersten Quartal dieses Jahres hat Nano One auch beträchtliche Fortschritte im Labor verzeichnet und die Leistung des Kathodenmaterials verbessert, insbesondere in den Bereichen Stabilität und Langlebigkeit. Nano One hat Beschichtungen und Behandlungen für seine Kathodenmaterialien entwickelt, die problematische Schnittstellen sowohl mit festen als auch mit flüssigen Elektrolyten verbessern. Dies zog auch die Aufmerksamkeit eines immer größer werdenden globalen Bestrebens auf sich, kommerziell machbare Feststoffbatterien zu entwickeln, bei denen die Sicherheit, die Energiedichte, die Langlebigkeit und das Aufladen voraussichtlich deutlich verbessert werden können.

Im vergangenen Jahr hat Nano One auch sein Patentportfolio von drei auf neun erweitert, wobei Japan, Korea und Kanada zu seinen anderen Patenten in den USA und Taiwan hinzugekommen sind. Nano One strebt über 30 neue Patentanträge an, die das globale Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens in über einem Dutzend Patentfamilien erweitern werden.

Herr Blondal sagte außerdem: Ich bin stolz auf das Team von Nano One und sehr zufrieden mit unserer Pipeline. Wir befinden uns in einer kritischen Phase der Optimierung und Bewertung von Kathodenmaterialien mit Geschäftsbeteiligungen Dritter. Dieser Prozess erfordert einen iterativen und umfassenden Ansatz zur Erprobung und Validierung eines jeden Materialsatzes. Wir sind zuversichtlich, dass ein Erfolg in dieser Phase unseres Geschäfts einen revolutionären nachfragegesteuerten Produktionsdruck für die Prozesstechnologie von Nano One erzeugen wird.

Nano One Materials Corp.

Dan Blondal, CEO

Weitere Informationen zu Nano One bzw. zum Inhalt dieser Pressemeldung erhalten Sie über John Lando (President) unter der Telefonnummer (604) 420-2041 sowie auf der Website www.nanoone.ca.

Über Nano One:

Nano One Materials Corp (Nano One oder das Unternehmen) entwickelt eine patentrechtlich geschützte Technologie zur kostengünstigen Herstellung von leistungsstarken Batteriematerialien, wie sie in Elektro-Fahrzeugen, Energiespeichern, elektronischen Geräten für Endverbraucher und für die nächste Generation von Batterien verwendet werden. Die Verarbeitungstechnologie behebt grundlegende Einschränkungen in der Lieferkette, indem umfassendere Rohstoffspezifikationen für die Anwendung in Lithiumionenbatterien ermöglicht werden. Das Verfahren kann für eine Reihe von unterschiedlichen nanostrukturierten Materialien konfiguriert werden und ist ausreichend flexibel, um sich an unterschiedliche Trends im Batteriesektor anzupassen und auch verschiedenen anderen Wachstumsmöglichkeiten gerecht zu werden. Bei diesem neuartigen dreistufigen Verfahren kommen branchenübliche Anlagen und Geräte zum Einsatz und Nano One hat eine Pilotanlage errichtet, um die Großserienproduktion zu demonstrieren, größere Materialmengen für Tests durch Dritte bereitzustellen und hat vorläufige technische Pläne vorbereitet für die Serienproduktion einer Reihe von Kathodenmaterialien. Diese Pilotanlagenprogramm wird aus Mitteln bzw. mit Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP) finanziert. ASIP ist ein Programm, das von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) ins Leben gerufen wurde. Nano One erhält außerdem finanzielle Unterstützung aus dem National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP). Nano One hat sich zum Ziel gesetzt, seine patentierte Technologie als führende Plattform für die weltweite Produktion einer neuen Generation von nanostrukturierten Verbundstoffen zu etablieren. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch, Aussagen über den tatsächlichen Erhalt der Fördergelder, die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die vom Erhalt solcher Zuwendungen abhängen, und die Vermarktung der Technologie und der Patente des Unternehmens. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersagen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend oder Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen bzw. an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Effizienzniveau bzw. die Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

