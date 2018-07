Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.info rtrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703001?re=/de/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) , hat für seine aktuellen Verbesserungen in der Administrierbarkeit und Sicherheit eine VMware Ready-Zertifizierung (vCenter 6.5 - Update 2) erhalten. Von den Neuerungen profitieren die vier EonStor-Produktfamilien GS (https://w ww.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703002?re=/de/products /GS), GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/2018070 3003?re=/de/products/GSc), GSe (https://www.infortrend.com/UrlCounter /DE/PR/VMware/20180703004?re=/de/products/GSe) und GSe Pro (https://w ww.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703005?re=/de/products /GSePro).



Das nun zertifizierte Plug-in "vSphere 6.5 HTML5" unterstützt den Einsatz eines nativen Datenspeichers innerhalb der VMware-Umgebung und überzeugt durch optimale Handhabbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Seine Kompatibilität mit vCenter 6.5 - Update 2 gewährleistet die Einhaltung der aktualisierten Sicherheitsanforderungen.



Darüber hinaus bietet Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCo unter/DE/PR/VMware/20180703001?re=/de/Home) eine VMware-ready-Unterstützung für folgende Features feil: "VAAI" (vStorage APIs for Array Integration) zur Hardware-Beschleunigung, "VASA" (vSphere APIs for Storage Awareness) für eine bessere Handhabbarkeit sowie "vCenter SRM" (Site Recovery Manager) zur schnellen Datensicherung, unter Verwendung der nativen Replikations-Engine von Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCou nter/DE/PR/VMware/20180703001?re=/de/Home).



"Wir freuen uns, den Kunden eine gelungene Storage-Lösung bieten zu können - mit den neuesten Verbesserungen in Handhabbarkeit und Sicherheit für Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/P R/VMware/20180703001?re=/de/Home)-Systeme, die in einer VMware-Umgebung laufen", so Thomas Kao, leitender Direktor des Bereichs Produktplanung.



Klicken Sie hier, um weitere Einzelheiten über die Produktfamilien EonStor GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/201807 03002?re=/de/products/GS), GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter /DE/PR/VMware/20180703003?re=/de/products/GSc), GSe (https://www.info rtrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703004?re=/de/products/GSe) and GSe Pro (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180 703005?re=/de/products/GSePro) zu erfahren:



- Eonstor GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/2018 0703002?re=/de/products/GS) - EonStor GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/201 80703003?re=/de/products/GSc) - EonStor GSe (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/201 80703004?re=/de/products/GSe) - EonStor GSe Pro (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware /20180703005?re=/de/products/GSePro)



Informationen zu Infortrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/201 80703001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infortrend.com.



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc.. Andere Marken sind das Eigentum deren jeweiliger Inhaber.



OTS: Infortrend Technology, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118442.rss2



Pressekontakt: Infortrend Europe Ltd. Rita Wu E-mail: rita.wu@infortrend.com Tel: +886-2-2226-0126