FRANKFURT (Dow Jones)--BMW und der chinesische Hersteller Great Wall Motor haben am Dienstag ihre Zusammenarbeit bei der Produktion von elektrischen Mini-Fahrzeugen in China besiegelt. Die im Februar angekündigte Gründung eines paritätischen Joint Ventures wurde im Rahmen einer Veranstaltung zum autonomen und vernetzten Fahren mit Ministerpräsident Li Keqiang und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin beschlossen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Außer elektrische Minis werde das Joint Venture - es trägt den Namen Spotlight Automotive - auch elektrische Fahrzeuge für Great Wall Motor herstellen. Das Vorhaben muss noch von den zuständigen chinesischen Behörden genehmigt werden.

Das Joint Venture wird seinen Sitz in der Provinz Jiangsu haben, wo die beiden Partner gemeinsam eine Produktionsstätte nach modernsten Maßstäben errichten.

BMW bekräftigte, es gebe keine Pläne für eine zusätzliche Vertriebsorganisation in China für künftige elektrische Minis. Das Joint Venture konzentriere sich auf Beschaffung sowie Entwicklung und Produktion für den chinesischen Markt.

Die Produktion von E-Minis im größten Automarkt weltweit ergänzt die Fertigung im britischen Stammwerk Oxford, die im kommenden Jahr starten soll.

July 10, 2018 05:37 ET (09:37 GMT)

