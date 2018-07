Europäische Aktienmärkte mit leichten Gewinnen DE30 kämpft an Widerstand bei 12.550 Punkten EZB-Präsident Draghi trotz Handelssorgen optimistisch

Die europäischen Aktienmärkte haben nach den guten Gewinnen in Asien leicht höher eröffnet, da die Anleger die jüngste Umgestaltung im Kabinett von Premierministerin May neu bewerten. Lassen Sie uns daran erinnern, dass nach dem Rücktritt des Brexit-Ministers David Davis am Wochenende auch Außenminister Boris Johnson beschlossen hat, die aktuelle Position von Theresa May in den Verhandlungen mit der Europäischen Union vor der Abspaltung im Herbst zu untermauern. Darüber hinaus haben Händler mit Fokus auf europäische Vermögenswerte, einschließlich des Euro selbst, sich auf die gestrige Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi im EU-Parlament konzentriert. Bevor wir jedoch zu seiner Rede kommen, werfen wir einen technischen Blick auf den deutschen Leitindex sowie Neuigkeiten einzelner Aktienwerte.

Die Bullen versuchen erneut einen wichtigen Widerstand zu durchbrechen. Quelle: xStation 5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...