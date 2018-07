Mit weiteren Investitionen von rund 200 Millionen Euro will Daimler seine Elektro-Busse in den kommenden Jahren zu einem nahezu vollständigen Ersatz für herkömmliche Stadtbusse ausbauen. Am Dienstag stellte der Konzern in Mainz den eCitaro vor, den ersten komplett mit Batterien betriebenen Bus von Mercedes-Benz. Gemessen an den Anforderungen, die Verkehrsbetriebe üblicherweise an ihre Busse haben, lässt sich die erste eCitaro-Generation laut Daimler für etwa 30 Prozent aller Einsätze nutzen, sofern das Fahrzeug nur im Depot und nicht unterwegs geladen werden soll.

In drei weiteren Etappen soll der Anteil auf annähernd 100 Prozent steigen - in der letzten Stufe mit Hilfe einer zusätzlichen Strom bringenden Brennstoffzelle.

Die 200 Millionen Euro steckt die Bussparte des Autobauers bis 2020 in die Weiterentwicklung des elektrischen Antriebs, aber auch in vernetztes und automatisiertes Fahren. Der eCitaro soll Ende des Jahres in Serie gehen. Er wird in Mannheim gebaut und dann auch von den dortigen Verkehrsbetrieben im Alltag erprobt. Außerdem haben Berlin und Hamburg bereits einige Fahrzeuge bestellt./eni/DP/jha

ISIN DE0007100000

AXC0126 2018-07-10/12:17