Neben seiner starken Präsenz in Afrika will sich China vermehrt im krisengeplagten Nahen Osten engagieren und gewährt Kredite und Finanzhilfen.

China will die arabischen Staaten im Nahen Osten mit Krediten und Finanzhilfen im Gesamtwert von über 20 Milliarden Dollar unterstützen. Wirtschaftliche Entwicklung sei der Schlüssel zur Lösung vieler Sicherheitsprobleme in der Krisenregion, sagte Präsident Xi Jinping am Dienstag bei einem Treffen mit Vertretern von 21 arabischen Staaten in Peking.

Die Kredite von rund 20 Milliarden Dollar seien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...