Nach einer 320-Punkterally des Dow-Jones-Indexes am Vortag stellen sich Händler am Dienstag auf ein Durchatmen an der Wall Street ein. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Dank der Vortagesaufschläge liegt der Dow nun seit Jahresbeginn wieder im Plus, wenngleich der Aufschlag mit 0,2 Prozent sehr bescheiden ausfällt. Mehr zu bieten haben da der S&P-500 sowie der Nasdaq-Composite, die seit Jahresbeginn um 4,1 bzw. 12 Prozent zugelegt haben.

Das Thema Handelskonflikt bedrohe zwar die Jahresaufschläge der US-Indizes weiter, doch aktuell bleibe es auffallend ruhig. Zudem zeigten sich auch noch keine Bremsspuren in den jüngsten US-Konjunkturdaten. US-Präsident Donald Trump scheine derzeit offensichtlich mit NATO-Themen und der Höhe der europäischen Wehretats beschäftigt und daher vom Handelskonflikt abgelenkt zu sein, heißt es im Handel. Daher richteten Anleger ihre Blicke ebenfalls auf andere Themen als den Handelsstreit. Dabei stehe die anrollende Berichtsperiode der Unternehmen eindeutig im Fokus des Interesses.

Noch vor der Startglocke wird PepsiCo Geschäftszahlen veröffentlichen. Am Freitag wartet mit den Quartalszahlen der US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo schon ein erster Höhepunkt der Berichtssaison auf die Investoren. "Die Aussicht auf eine positive Berichtsperiode scheint Anleger die Bedrohung durch den Handelsstreit vergessen zu lassen", sagt Chefanalyst Konstantinos Anthis von ADS Securities.

July 10, 2018

