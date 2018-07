Nach den ersten Schätzungen des Verbands trugen die Erneuerbaren im ersten Halbjahr 36,3 Prozent zur Bruttostromerzeugung bei. Die Photovoltaik steigerte ihren Anteil auf 7,3 Prozent. Nach Einschätzung des BDEW ist der "marktgetriebene, schrittweise Ausstieg aus der Kohleverstromung schon in vollem Gange".Im ersten Halbjahr 2018 haben die erneuerbaren Energien erstmals einen höheren Anteil als die Stein- und Braunkohlekraftwerke zusammen an der deutschen Bruttostromerzeugung gehabt. Knapp 118 Milliarden Kilowattstunden haben Photovoltaik-, Windkraft- und die übrigen Erneuerbaren-Anlagen in den ...

