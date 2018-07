Die Gründung muss noch behördlich genehmigt werden. In einer neuen Fabrik sollen Fahrzeuge sowohl für BMW, als auch für Great Wall gebaut werden.

BMW und der chinesische Autobauer Great Wall haben ihr Gemeinschaftsunternehmen für den Bau des neuen Elektro-Mini in China besiegelt. Die Münchener unterzeichneten am Dienstag eine entsprechende Vereinbarung mit Great Wall Motor, wie BMW in München mitteilte. Die Gründung des Joint Ventures stehe ...

