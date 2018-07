Der Vorstand der Deutschen Pfandbriefbank gibt sich in seinen Reden meist konservativ, eigentlich genau so, wie man es vom Management einer Pfandbriefbank erwartet. Das Geschäft ist solide aufgebaut worden und größere Risiken wurden immer weiter abgebaut. Das nicht strategische Portfolio wurde im letzten Jahr weiter abgebaut und auch die Heta ist zu den Akten gelegt worden. Man blickt mit neuem Optimismus in die Zukunft und vor allem der amerikanische Markt könnte Umsatzsprünge bedeuten.

