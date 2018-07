Die Demografie setzt den USA zu und untergräbt die Finanzierungsbasis der Sozialversicherung. Die Vereinigten Staaten brauchen eine Gesetzesnovelle, lockerere Investmentvorgaben für den Rentenfonds und die Rente mit 70.

Es ist ein Problem, das viele Staaten trifft: Da die Lebenserwartung zunimmt und die Anzahl der Rentner im Verhältnis zu den Steuerzahlern steigt, geraten die Rentensysteme in Schwierigkeiten. In den nächsten Jahren dürfte sich das Problem weiter verschärfen: Die ungünstige demografische Entwicklung führt zu steigenden Belastungen bei der Finanzierung der Renten- und Krankenversicherung.

Besonders heikel ist die Lage in den USA. Dort wird die Sozialversicherung über einen Treuhandfonds finanziert. Das System funktioniert wie folgt: Es gibt eine gesetzlich vorgeschriebene Lohnsteuer, die ausschließlich zur Finanzierung von Rentenzahlungen verwendet wird. Zu diesem Zweck tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils 6,2 Prozent des Lohns (bis maximal 128.000 Dollar pro Person) bei, also einen Betrag, der sich jährlich entsprechend der Durchschnittslöhne erhöht. Diese Steuergelder werden in den Treuhandfonds der Sozialversicherung übertragen und in Staatsanleihen angelegt.

Normalerweise sind die Begünstigten ab einem Alter von 67 Jahren entsprechend der Höhe ihrer lebenslangen Steuerzahlungen rentenberechtigt. Sie können aber wählen, bereits mit 62 oder erst mit 72 Jahren in Rente zu gehen - mit entsprechend niedrigeren beziehungsweise höheren Bezügen. Die jährlichen Rentenzahlungen sind an die Gesamteinkünfte der Berechtigten angepasst.

Aufgrund der alternden Bevölkerung steigen die Gesamtrentenansprüche ...

