Seit 2010 dürfen keine ozonschädlichen Stoffe mehr hergestellt werden. Dennoch haben Ermittler herausgefunden, dass die illegalen Chemikalien in China immer noch verwendet werden. Die Regierung guckt zu.

Trotz eines weltweiten Verbots setzt Chinas Schaumstoffindustrie im großen Stil illegale Chemikalien ein, die die Ozonschicht schädigen. Wie Ermittlungen der Umweltschutzorganisation Environmental Investigation Agency (EIA) ergaben, wird in chinesischen Unternehmen der Ozonkiller Trichlorfluormethan (CFC-11) zum Aufschäumen von Kunststoffen genutzt. Die "weit verbreitete" Verwendung in China erkläre, warum der Stoff in der Atmosphäre seit 2012 langsamer sinkt, als durch die bestehenden Umweltregeln eigentlich zu erwarten wäre.

Der Chef des UN-Umweltprogramms (Unep), Erik Solheim, sprach von "wichtigen Erkenntnissen". "Es ist entscheidend, dass wir sofort illegale Aktivitäten stoppen", forderte der Norweger in einer Reaktion auf Twitter. Die Enthüllungen dürften bei dem Treffen der Vertreter des Montrealer Protokolls von 1987 für eine Reduzierung von ozonschädlichen Stoffen am Mittwoch in Wien eine Rolle spielen.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...