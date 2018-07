Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hallein bei Salzburg (pts017/10.07.2018/12:20) - Die EMCO Gruppe hat allen Grund zur Freude. Eine positive Entwicklung bemerkt der Drehmaschinen- und Fräsmaschinen-Hersteller mit Sitz in Hallein bei Salzburg vor allem in Europa und China. Leichten Aufholbedarf gibt es noch in den USA. Doch auch dort rechnet man weiter mit Erfolgen, die aufgrund von Umstrukturierungen im Vertrieb erfolgen sollen. Erfolge können sich sehen lassen EMCO ist erfolgreicher Teil der Kuhn-Gruppe und kann auf ein besonders erfolgreiches Wirtschaftsjahr zurückblicken. "Aufgrund unserer Investitionen in die Produkte und in die Vertriebskanäle, waren wir in der Lage unseren Umsatz im Vergleich zum vorangegangen Jahr um 14,5 Prozent zu steigern", so Dr. Stefan Hansch (CEO). Über ein erfolgreiches Geschäftsjahr freut sich die die gesamte Kuhn-Gruppe. Neben der Umsatzsteigerung konnte auch die Mitarbeiteranzahl weiter erhöht werden. Qualifizierte Fachkräfte - Mitarbeiterfindung & Mitarbeiterbindung sind neben innovativen Produkten das Herzstück des Unternehmens. Mittlerweile sind 1.473 Personen in insgesamt 49 Niederlassungen (davon sechs Emco-Produktionsstandorte) für die Kuhn-Gruppe tätig. Karriere mit Lehre Seit mehr als 40 Jahren ist EMCO auch in der Lehrlingsausbildung erfolgreich tätig. Für ihre Teams im technischen wie wirtschaftlichen Bereich in der Konzernzentrale in Hallein, Salzburg-Süd ist man immer wieder auf der Suche nach motivierten Youngstars. Lernfreudig und vom Maschinenbau fasziniert, sind hier schon wichtige Anstellungskriterien. https://www.emco-world.com/de/jobs/lehre.html Aktuell werden Lehrlinge in den Fachbereichen w.u. ausgebildet: - Mechatronik - Werkzeugbau - Zerspanungstechnik - Informationstechnologie - Industriekauffrau-/-mann Mit EMCO erfolgreich die Zukunft gestalten Spannende Herausforderungen wie Entwicklungsmöglichkeiten bietet EMCO auch Fachkräften. Egal ob Produktionsleiter, strategischer Einkäufer oder Anwendungstechniker - sie alle haben eines gemeinsam: Faszination Maschinenbau. https://www.emco-world.com/de/jobs/offene-stellen.html Über EMCO EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräsmaschinen und Drehmaschinen. Erzeuger EMCO Group ermöglicht somit Komplettlösungen mit Weiterbildungen und Consulting in Form von Kursen und Seminaren an Ausbildungsmaschinen und Bearbeitungsmaschinen. Die Computerized Numerical Control kurz CNC werden in der Industrie sowie auch in Luftfahrt- und Raumfahrtbereiche eingesetzt. EMCO bietet als Hersteller und Erzeuger nicht nur neue Werkzeugmaschinen sondern auch Gebrauchtmaschinen, Ersatzteile und Zubehör sowie Automation von Drehmaschinen und Fräsmaschinen. Der Publikation bis 12.10.2018 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: EMCO GmbH Ansprechpartner: Christa Vergnes Tel.: +436245891-0 E-Mail: info@emco.at Website: www.emco-world.com/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180710017

