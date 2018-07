Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die jüngste Schwäche des Euro zum Dollar bedeute eine Halbierung der Erwartungen für den Gewinn je Aktie nach 2020, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Andererseits dürfte die Erwirtschaftung von Barmitteln von 2018 an stark steigen, was zu Aktienrückkäufen oder Dividendenerhöhungen führen könnte./mf/bek Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-07-10/12:54

ISIN: NL0000235190