Wer wird der Nachfolger von London? Im Kampf um das wichtigste europäische Finanzzentrum liegt Frankfurt vorn - doch Paris hat längst nicht aufgegeben.

Es ist ein gutes Jahr her, dass Thomas Schäfer eine wichtige Reise gemacht hat: Der hessische Finanzminister flog nach London, um Werbung für die Finanzmetropole Frankfurt zu machen: Vier Tage lang schüttelte er Hände, traf Parlamentarier, verhandelte mit Regierungsvertretern. Am häufigsten sprach Schäfer jedoch mit Bankern. Er wollte sie überzeugen, nach dem Brexit nach Frankfurt zu kommen - und nicht nach Paris.

Nun, im Sommer 2018, sieht es so aus, als hätte sich Schäfers Reise gelohnt. Etliche Kreditinstitute haben bereits verkündet, dass sie ihre Präsenz in Frankfurt deutlich ausbauen wollen. Dazu gehören so schillernde Namen wie Goldman Sachs, Morgan Stanley und die Deutsche Bank. Zum Teil haben sie im Frankfurter Bankenviertel schon Etagen für hunderte Mitarbeiter angemietet. "Es werden viele neue Stellen in Frankfurt geschaffen, verschiedene Analysten gehen von 5000 bis 10.000 aus", sagt Olaf Lemmingson von der Wirtschaftsförderung Frankfurt.

Wie viele genau kommen, lässt sich immer noch nicht seriös sagen. Bisher haben die Banken abgewartet, wie die politischen Entscheidungen letztlich im Detail aussehen werden. Die meisten wollen so viele Aktivitäten wie möglich in der britischen Hauptstadt halten. Das jedoch dürfte schwierig werden. Durch die am Freitag vorgelegten Beschlüsse der britischen Regierung verzichtet diese darauf, den Marktzugang für Finanzdienstleistungen zu erhalten. Das bedeutet, dass Großbritannien nach Ablauf einer Übergangsphase ab 2020 ein Drittstaat ist. Es werde zu weiteren Verlagerungen von London in die EU kommen, erwartet der Bankenverband. "Die Bundesregierung muss sich jetzt schnell, kraftvoll und nachhaltig für den Finanzplatz Frankfurt einsetzen", fordert dessen Hauptgeschäftsführer Andreas Krautscheid.

Tatsächlich ist das Rennen um die Brexit-Banker noch nicht entschieden. Vor allem Frankfurts großer Rivale Paris kann sich auf viele Zuzügler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...