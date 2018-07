Rund 200 Millionen Euro will Daimler in das neue Modell investieren und strebt einen flächendeckenden Einsatz des Busses an.

Mit weiteren Investitionen von rund 200 Millionen Euro will Daimler seine Elektro-Busse in den kommenden Jahren zu einem nahezu vollständigen Ersatz für herkömmliche Stadtbusse ausbauen. Am Dienstag stellte der Konzern in Mainz den E-Citaro vor, den ersten komplett mit Batterien betriebenen ...

