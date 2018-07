Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Heidelberg (pta019/10.07.2018/12:30) - Nach Eintragung der Barkapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt die Lieferung der jungen Aktien, die im Zuge einer Bezugsrechtskapitalerhöhung der Ming Le Sports AG neu ausgegeben wurden, voraussichtlich in der 28. Kalenderwoche.



Die Zulassung und Einbeziehung der jungen Aktien im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden nach deren Gattungsgleichstellung mit den bestehenden Stammaktien unmittelbar nach Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2017 beschließt, beantragt. Die Gesellschaft plant eine Hauptversammlung in Anfang September 2018.



Die jungen Aktien mit der ISIN DE000A2LRAB3/WKN A2LRAB sind in der kommenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft stimmberechtigt, sofern sich die Inhaber dieser Aktien form- und fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Auf die Teilnahmebedingungen in der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung wird verwiesen.



