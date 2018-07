Auch in Deutschland steigt die Nachfrage nach ethischen Geldanlagen. Die sind nicht nur öko: Nachhaltige Fonds sind oft teurer, punkten aber mit hohen Renditen, geringen Schwankungen und niedrigen Ausfallraten.

Bei der nachhaltigen Geldanlage sind viele Anleger noch immer misstrauisch. Sie denken dabei an das Graben von Brunnen oder den Bau von Schulen irgendwo im hintersten Winkel unserer Welt. Wie soll damit jemand Geld verdienen können? Dabei beschäftigt sich das sogenannte "Impact Investing" (zu deutsch: wirkungsorientiertes Investieren) zwar mit Projekten und Unternehmen, die einen sozialen Mehrwert liefern, aber im Unterschied zur reinen Wohltätigkeit sollen die gewählten Projekte auch eine positive Rendite abwerfen. Diese beiden scheinbar konträren Dinge - Gutes tun und gleichzeitig Geld verdienen - versuchen Investoren im Rahmen des Impact Investings zu vereinen.

Traumhafte Zuwachsraten

Impact Investing ist auf dem Vormarsch. Denn die Nachfrage nach ethischen Geldanlagen steigt vor allem in der jüngeren Generation, und so greifen immer mehr Fonds und ETFs dieses Konzept auf. Gemäß der "Annual Impact Investor Survey 2018" des Global Impact Investing Networks hatten die internationalen Befragten (hauptsächlich Fondsgesellschaften und Stiftungen) im Jahr 2017 mehr als 228 Milliarden US-Dollar nachhaltig angelegt, mit durchschnittlichen jährlichen Zuwachsraten des verwalteten Vermögens von 13 Prozent über die vergangenen fünf Jahre. Von so viel Nachfrage kann manch andere Assetklasse nur träumen.

In Deutschland ist der Markt für "Wirkungsorientiertes Investieren" (WI), wie es hierzulande auch genannt wird, noch deutlich kleiner. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung kam Deutschland in diesem Segment Ende 2015 auf 70 Millionen Euro investierbaren Vermögens. Allerdings hatte sich der Markt damit binnen drei Jahren seit 2012 verdreifacht und zeigte, so Bertelsmann, weiterhin starke Wachstumstendenzen. Auch hierzulande ist also Schwung im Markt für nachhaltige Geldanlagen.

Von Klimaschutz bis Inklusion

Die Themen, die Anleger im Rahmen des Impact Investings unterstützen, sind vielfältig. Zudem müssen ...

