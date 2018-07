Zum 1. Juli hatte Airbus die Mehrheit an der C-Serie des Flugzeugbauers Bombardier übernommen. Nun haben sich die Spekulationen bestätigt: Airbus hat der Mittelstrecken- Baureihe einen neuen Namen gegeben.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus nennt die von Bombardier übernommene Mittelstrecken-Baureihe C-Serie in A220 um. Der Name wurde am Dienstag im Airbus-Auslieferungszentrum bei Toulouse vorgestellt, wo ein Flugzeug mit einer entsprechenden Lackierung zunächst vor Mitarbeitern und Journalisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...