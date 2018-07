Wien (www.fondscheck.de) - Vielleicht geschieht ja doch noch ein Wunder und die traditionell aktienabstinenten Deutschen schließen in den kommenden Jahren den DAX endlich in ihr Herz, statt überschüssiges Geld auf dem zinslosen Sparbuch versauern zu lassen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...