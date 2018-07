DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.09 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.791,00 +0,13% +2,82% Euro-Stoxx-50 3.474,30 +0,40% -0,85% Stoxx-50 3.102,32 +0,40% -2,38% DAX 12.608,74 +0,52% -2,39% FTSE 7.695,69 +0,10% -0,61% CAC 5.430,72 +0,60% +2,22% Nikkei-225 22.196,89 +0,66% -2,50% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,35% -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,18 73,85 +0,4% 0,33 +24,8% Brent/ICE 78,96 78,07 +1,1% 0,89 +22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,37 1.257,77 -0,7% -9,40 -4,2% Silber (Spot) 15,92 16,10 -1,1% -0,18 -6,0% Platin (Spot) 837,50 850,75 -1,6% -13,25 -9,9% Kupfer-Future 2,82 2,84 -0,9% -0,02 -15,5%

An den Rohstoffmärkten setzen die Preise ihren Anstieg am Dienstag fort. Marktteilnehmer verweisen auf die wieder gestiegene Risikofreude der Akteure. Auch Produktionsausfälle in Libyen und Venezuela stützten die Ölpreise. Der Goldpreis kommt zurück, was Beobachter mit der Erholung des Dollar erklärten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einer 320-Punkterally des Dow-Jones-Indexes am Vortag stellen sich Händler am Dienstag auf ein Durchatmen an der Wall Street ein. Dank der Vortagesaufschläge liegt der Dow nun seit Jahresbeginn wieder im Plus, wenngleich der Aufschlag mit 0,2 Prozent sehr bescheiden ausfällt. Mehr zu bieten haben da der S&P-500 sowie der Nasdaq-Composite, die seit Jahresbeginn um 4,1 bzw. 12 Prozent zugelegt haben. Das Thema Handelskonflikt bedrohe zwar die Jahresaufschläge der US-Indizes weiter, doch aktuell bleibe es auffallend ruhig. Zudem zeigten sich auch noch keine Bremsspuren in den jüngsten US-Konjunkturdaten. US-Präsident Donald Trump scheine derzeit offensichtlich mit NATO-Themen beschäftigt und daher vom Handelskonflikt abgelenkt zu sein, heißt es. Daher richteten Anleger ihre Blicke ebenfalls auf andere Themen als den Handelsstreit. Dabei stehe die anrollende Berichtsperiode der Unternehmen eindeutig im Fokus des Interesses.

Der US-Getränkehersteller Pepsico hat im zweiten Quartal zwar seinen Umsatz um 2,4 Prozent gesteigert. Ungünstige Steuereffekte ließen den Nettogewinn jedoch um 14 Prozent fallen. Mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,61 Dollar übertraf der Konzern jedoch die Prognosen der Analysten um 8 Cent. Vorbörslich steigt der Kurs um 2,1 Prozent.

Positive Ergebnisse einer Medikamentenstudie stützen die Aktien von Celgene, Acceleron zeigen sich noch inaktiv. Das Mittel Luspatercept, mit dem Erkrankungen der roten Blutkörperchen behandelt werden, habe in der Phase-III-Studie die primären und sekundären Endpunkte erreicht, teilten die beiden Unternehmen mit. Celgene steigen um 1,3 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juni

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Siltronic AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Händler sprechen von einem dünnen Geschäft und dem möglichen Beginn einer Sommerflaute. Immerhin lässt die Hoffnung auf eine starke Berichtssaison die Sorgen um den schwelenden Handelskonflikt in den Hintergrund treten. Ein schwacher ZEW-Konjunkturindikator drückt vor allem auf den Euro. Die Konjunkturerwartungen haben sich im Juli kräftig abgeschwächt. Die zunehmenden Drohungen aus Washington mit weiteren Strafzöllen auf europäische Produkte - insbesondere Autos - dürften nach Einschätzung der Commerzbank bei manchen der befragten Analysten auf die Stimmung gedrückt haben. Im DAX verlieren Conti 1 Prozent, Heidelbergcement 0,9 Prozent und VW 0,6 Prozent. Die Gewinnerseite wird von Deutsche Post angeführt. Die Aktien legen um 2,3 Prozent zu. Angesichts des Rückschlags um 30 Prozent in den vergangenen Monaten sprechen Händler aber lediglich von einer technischen Gegenbewegung. In Europa wird die Gewinnerliste von den Öl- und Gaswerten angeführt. Ihr Sektorindex steigt um 1,3 Prozent. Gestützt wird die Stimmung von weiter steigenden Energiepreisen. Am Markt ist die Verunsicherung laut Händlern groß, ob andere Förderländer einen Ausfall iranischen Öls wegen der neuen US-Sanktionen ersetzen können. Für die Sky-Aktie geht es um 2,3 Prozent nach oben. Hintergrund ist ein FT-Artikel, in dem es heißt, dass 21st Century Fox ein neues Gebot für Sky vorbereite. Dieses soll über dem Gebot von Comcast liegen. ICAP brechen um 36 Prozent ein. Das Unternehmen hat mit den Auswirkungen des erwarteten Brexit zu kämpfen. Nordex legen um 6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag erhalten hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.23 Uhr Mo, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1694 -0,46% 1,1738 1,1747 -2,7% EUR/JPY 130,20 -0,02% 130,39 130,12 -3,8% EUR/CHF 1,1645 -0,07% 1,1647 1,1646 -0,6% EUR/GBP 0,8839 -0,30% 0,8869 1,1274 -0,6% USD/JPY 111,34 +0,45% 111,09 110,75 -1,2% GBP/USD 1,3231 -0,17% 1,3234 1,3247 -2,1% Bitcoin BTC/USD 6.557,99 -3,5% 6.680,75 6.809,15 -52,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den meisten Börsen in Ostasien hat sich am Dienstag eine positive Tendenz durchgesetzt. Vielerorts trieben optimistische Erwartungen an die bevorstehende Bilanzsaison die Kurse nach oben. Nach Meinung von Beobachtern wird der Handelsstreit die Unternehmensergebnisse im zweiten Kalenderquartal noch nicht negativ beeinflusst haben. Japanische Aktien profitierten davon, dass die Landeswährung Yen zum US-Dollar nochmals etwas nachgegeben hatte. Gesucht waren Bankenwerte ebenso wie Konjunkturzykliker. Unter anderem stiegen Mitsubishi UFJ Financial um 1,2 Prozent und Mizuho Financial Group um 0,3 Prozent. Yaskawa Electric verbesserten sich um 6,4 Prozent und Sumitomo Metal Mining um 2,6 Prozent. In Schanghai fiel der Composite-Index zeitweise in negatives Terrain, nachdem die Inflation im Juni auf Jahressicht etwas stärker als erwartet gestiegen war. Im späten Handel fand der Index jedoch zurück ins Plus. In Hongkong gewann der HSI im späten Geschäft ebenfalls 0,4 Prozent. Gewinnmitnahmen im Technologiesektor bremsten den Index. In Sydney gaben die Kurse im Schnitt nach. In Australien ist das Verbrauchervertrauen die vierte Woche in Folge zurückgegangen. Auch der von der NAB ermittelte Geschäftsklimaindex ist im Juni verglichen mit Mai zurückgegangen. Yahoo Japan sprangen um 11,4 Prozent nach oben. Die japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank kauft einen Anteil an dem Internetportal. Aktien der japanischen Raffineriebetreiber Idemitsu Kosan und Showa Shell verteuerten sich um 13 und 9,6 Prozent. Die beiden Unternehmen werden sich im April kommenden Jahres zusammenschließen. Aktien des chinesischen Automobilkonzerns Great Wall Motor büßten in Hongkong 5,2 Prozent ein. Das Unternehmen hatte im Juni einen Absatzrückgang verbucht. Nachdem Xiaomi am Montag ein enttäuschendes Börsendebüt erlebt hatte, stiegen die Aktien des chinesischen Smartphoneherstellers an ihrem zweiten Handelstag in Hongkong um gut 11 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen stehen auch am Dienstag unter Druck. Die Creditstrategen der Commerzbank rechnen trotz der Sommerzeit in den nächsten Wochen mit einer Reihe vor allem kleinerer Emissionen, insbesondere wenn sich die Risikobereitschaft weiter stabilisiere.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW und Baidu arbeiten bei autonomem Fahren in China zusammen

Der Autobauer BMW arbeitet mit der chinesischen Baidu Inc zusammen, um Technologien für das autonome Fahren in China zu entwickeln. Teil der nun geschlossenen Vereinbarung ist auch, dass die Deutschen einen Sitz im Verwaltungsrat der Baidu-Plattform Apollo für das fahrerlose Fahren erhalten.

BMW und Great Wall setzen Unterschrift unter JV-Vereinbarung

BMW und der chinesische Hersteller Great Wall Motor haben am Dienstag ihre Zusammenarbeit bei der Produktion von elektrischen Mini-Fahrzeugen in China besiegelt. Die im Februar angekündigte Gründung eines paritätischen Joint Ventures wurde im Rahmen einer Veranstaltung zum autonomen und vernetzten Fahren mit Ministerpräsident Li Keqiang und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin beschlossen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Auch Continental wird Kooperationspartner von Didi

Der chinesische Mitfahrdienst Didi Chuxing hat sich für seine Expansionspläne einen weiteren Partner ins Boot geholt. Am Dienstag wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der Continental AG unterzeichnet. Das DAX-Unternehmen wird nach eigenen Angaben sogenannte Head-Units liefern - Telematik- und Infotainmentsysteme. Für Continental ist der Vertrag ein wichtiger Meilenstein bei der Expansion in die Mobilitätsbranche der Zukunft.

Deutsche Bank engagiert Cerberus als Berater für Kostensenkungen

Die Deutsche Bank hat einen ihrer Großaktionäre als Berater engagiert. Die Beteiligungsgesellschaft Cerberus soll dabei helfen, die Kosten zu senken und die Gewinne der siechenden Bank wieder zu steigern. Cerberus-President Matt Zames, der früher einmal als COO das operative Geschäft von JP Morgan geführt hat, stehe dem Beraterteam für die Deutsche Bank vor, sagte ein Sprecher der Beteiligungsgesellschaft.

VW beruft Thomas Sedran zum CEO der Nutzfahrzeugsparte

Die Volkswagen AG hat Thomas Sedran mit Wirkung zum 1. September zum Chef der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge berufen. Sedran, derzeit Leiter Generalsekretariat und Konzernstrategie bei VW, tritt die Nachfolge von Eckhard Scholz an, der seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch beendet. Ein Nachfolger für Sedran werde zu einem späteren Zeitpunkt benannt, teilte das Unternehmen mit.

Audi verkauft im Juni 3,8 Prozent weniger Autos

Der Premiumautohersteller Audi hat im Juni einen Absatzrückgang um 3,8 Prozent auf 164.000 Automobile verzeichnet. In China seien die Auslieferungen aufgrund der angekündigten Zoll-Senkungen um 7,2 Prozent gefallen, auch in Europa habe Audi 1,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor verkauft, teilte die Volkswagen-Tochter mit. In den USA stieg der Absatz dagegen um 0,3 Prozent.

Brüssel prüft Fusion von Siemens und Alstom vertieft - Agentur

Siemens und Alstom müssen sich bei der geplanten Zusammenlegung ihrer Eisenbahngeschäfte auf eine intensive Fusionsprüfung aus Brüssel einstellen. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt unter Berufung auf zwei Informanten, die Konzerne hätten die Frist für freiwillige Zugeständnisse verstreichen lassen. Am Freitag werde die EU-Kommission eine vertiefte, 90 Arbeitstage laufende Prüfung einleiten. Siemens wollte sich dazu nicht äußern.

Nordex gewinnt Einzelauftrag über 595 Megawatt

Der Windturbinenhersteller Nordex hat den bislang größten Einzelauftrag seiner Unternehmensgeschichte erhalten: Für Enel Green Power errichtet das Unternehmen den brasilianischen Windpark "Lagoa dos Ventos" mit einer Leistung von etwa 595 Megawatt (MW), wie die Nordex SE mitteilte. Bei dem Projekt kommen 191 Turbinen der Baureihe AW125 zum Einsatz.

Gea erweitert Finanzierungsrahmen

Der Anlagenbauer Gea hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kreditvertrag über 150 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2025 vereinbart. Die Mittel dienen der Finanzierung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaufwendungen, wie die Gea Group AG mitteilte.

Alstom-Konsortium baut Metro in Taipeh

Alstom hat zusammen mit der CTCI Corp den Auftrag erhalten, ein integriertes Metro-System in Taipeh zu bauen. Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen von 378 Millionen Euro, und auf Alstom entfielen davon 220 Millionen, teilte der französische Industriekonzern mit. Alstom soll 19 Züge liefern, ein Signalsystem für den fahrerlosen Betrieb und das Kontrollsystem.

Conocophillips wehrt sich gegen Klage von Petroleos de Venezuela

Der US-Ölkonzern Conocophillips fordert in einem Rechtsstreit mit der verschuldeten staatseigenen Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela (PdVSA) Unterstützung durch ein New Yorker Bundesgericht. Es soll die Kontrolle über Milliarden von Dollar an Rechtsansprüchen übernehmen, die von PdVSA gegen ausländische Ölhändler geltend gemacht werden.

Pepsico bestätigt trotz Gewinnrückgang Prognose

Der US-Getränkehersteller Pepsico hat im zweiten Quartal zwar seinen Umsatz um 2,4 Prozent auf 16,1 Milliarden US-Dollar gesteigert. Ungünstige Steuereffekte ließen den Nettogewinn jedoch um 14 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar fallen, wie Pepsico mitteilte. Mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,61 Dollar übertraf der Konzern jedoch die Prognosen der Analysten um 8 Cent.

Takeda erhält US-Genehmigung zum Kauf von Shire

Takeda Pharmaceutical hat eine der Hürden bei der geplanten Übernahme des irischen Wettbewerbers Shire genommen. Die US-Behörde Federal Trade Commission habe dem 62 Milliarden US-Dollar teuren Vorhaben zugestimmt, teilte das japanische Unternehmen mit. Der Deal hängt noch von vielen weiteren Bedingungen ab, unter anderem der Zustimmung der jeweiligen Aktionäre.

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.