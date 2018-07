Vorhin kam die Meldung über den Nachrichtensender Bloomberg, Tesla (ISIN: US88160R1014) plane in China ein Werk mit einer Kapazität von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr. Was weit mehr wäre als das, was der Elektrofahrzeuge-Bauer bislang insgesamt zu bauen imstande ist. Das klingt, als wäre Tesla auf dem direkten Weg, einer der großen, etablierten Autobauer zu werden. Aber … es ist nur ein Plan, mehr nicht.

Und ob der US-Präsident diese Meldung amüsant finden wird, man darf es bezweifeln. Es dürfte eher eine gegenteilige, wütende Reaktion nach sich ziehen. Sicher, für Tesla wäre es ideal, in China zu produzieren, um der Zoll-Problematik zu entkommen. Aber bis ein solches Werk steht, dürfte längst ein anderer im Weißen Haus sitzen. Und mit welchem Geld ein solches Super-Werk bezahlt werden soll … man darf durchaus ein wenig ...

