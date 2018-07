Kurz vor Beginn des Nato-Gipfels hat Generalsekretär Jens Stoltenberg für Deutschland unangenehme Zahlen zur Entwicklung der Verteidigungsausgaben vorgelegt. Den Prognosen zufolge kommt die Bundesrepublik demnach dem sogenannten Zwei-Prozent-Ziel in diesem Jahr nicht näher. Den Zahlen nach werden in Deutschland lediglich 1,24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung ausgegeben werden. Bei diesem Wert lag man auch im vergangenen Jahr.

Bundeskanzlerin Angela Merkel muss deswegen befürchten, bei dem am diesem Mittwoch beginnenden Gipfel in Brüssel erneut ins Visier von US-Präsident Donald Trump zu kommen. Er fordert, dass alle Bündnispartner spätestens von 2024 an jährlich mindestens zwei Prozent des BIP für Verteidigung ausgeben und verweist dabei auf einen Nato-Beschluss aus dem Jahr 2014.

In der Bundesregierung wird das damals beschlossene Zwei-Prozent-Ziel allerdings anders interpretiert. Sie verweist darauf, dass im Text lediglich davon die Rede ist, sich in Richtung der zwei Prozent zu entwickeln.

Dass Deutschland dem Zwei-Prozent derzeit nicht näher kommt, liegt daran, dass die Steigerung der Verteidigungsausgaben derzeit nicht die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts übertrifft. Erst in 2019 wird nach derzeitigen Planungen wieder mit einem Anstieg der Quote gerechnet. Dann soll sie bei 1,31 Prozent liegen./aha/DP/jha

AXC0168 2018-07-10/14:04